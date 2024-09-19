AK Parti İstanbul Milletvekili Nilhan Ayan, Midyat'ta temaslarda bulundu

AK Parti İstanbul Milletvekili Nilhan Ayan, Mardin'in Midyat ilçesini ziyaret etti.

Milletvekili Ayan, AK Parti İlçe Başkanlığını ve Midyat Belediyesi'ne ziyarette bulundu.

Belediye Başkanı Veysi Şahin ile ilçenin sorunları ve geliştirilmesi gereken projeler hakkında görüş alışverişinde bulunan Ayan, daha sonra esnafı ziyaret etti.

Zekiye Midyat Kadın ve Aile Merkezini de ziyaret eden Ayan, kursiyerlerle bir araya geldi.

Ayan, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda şehit olan polis memuru Velit Bekdaş'ın ailesine ziyarette bulundu.