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        AK Parti İstanbul Milletvekili Nilhan Ayan, Midyat'ta temaslarda bulundu

        AK Parti İstanbul Milletvekili Nilhan Ayan, Mardin'in Midyat ilçesini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 11:32 Güncelleme: 19.09.2024 - 11:32
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        AK Parti İstanbul Milletvekili Nilhan Ayan, Midyat'ta temaslarda bulundu
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        AK Parti İstanbul Milletvekili Nilhan Ayan, Mardin'in Midyat ilçesini ziyaret etti.

        Milletvekili Ayan, AK Parti İlçe Başkanlığını ve Midyat Belediyesi'ne ziyarette bulundu.

        Belediye Başkanı Veysi Şahin ile ilçenin sorunları ve geliştirilmesi gereken projeler hakkında görüş alışverişinde bulunan Ayan, daha sonra esnafı ziyaret etti.

        Zekiye Midyat Kadın ve Aile Merkezini de ziyaret eden Ayan, kursiyerlerle bir araya geldi.

        Ayan, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda şehit olan polis memuru Velit Bekdaş'ın ailesine ziyarette bulundu.

        Daha sonra Ayan, Belediye Başkanı Şahin, AK Parti İlçe Başkanı Atilla Yarış, İlçe Kadın Kolları Başkanı Muazzez Acar ve İlçe Gençlik Kolları Başkanı Hekim Aslan ile Millet Bahçesinde düzenlenen "Her Daim Birlikte, Özümüzden Geleceğe Türkiye Buluşmaları" programına katılarak, kadın ve gençlerle buluştu.

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