Mardin'de bisikletiyle duvara çarpan çocuk ağır yaralandı
Mardin'in Artuklu ilçesinde bisikletiyle duvara çarpan çocuk ağır yaralandı.
Mardin'in Artuklu ilçesinde bisikletiyle duvara çarpan çocuk ağır yaralandı.
Saraçoğlu Mahallesi'nde 11 yaşındaki Hamza Ü'nün kullandığı bisiklet kontrolden çıkarak bir evin duvarına çarptı.
Kazada çocuk ağır yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Hamza Ü. Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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