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        Mardin'de bisikletiyle duvara çarpan çocuk ağır yaralandı

        Mardin'in Artuklu ilçesinde bisikletiyle duvara çarpan çocuk ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 18:01 Güncelleme: 26.09.2024 - 18:01
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        Mardin'de bisikletiyle duvara çarpan çocuk ağır yaralandı
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        Mardin'in Artuklu ilçesinde bisikletiyle duvara çarpan çocuk ağır yaralandı.

        Saraçoğlu Mahallesi'nde 11 yaşındaki Hamza Ü'nün kullandığı bisiklet kontrolden çıkarak bir evin duvarına çarptı.

        Kazada çocuk ağır yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Hamza Ü. Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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