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        Mardin'de 14 yıldır kasten öldürme suçundan aranan firari hükümlü yakalandı

        Mardin'in Midyat ilçesinde hakkında kesinleşmiş 18 yıl 20 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2024 - 09:24 Güncelleme: 28.09.2024 - 09:24
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        Mardin'de 14 yıldır kasten öldürme suçundan aranan firari hükümlü yakalandı
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        Mardin'in Midyat ilçesinde hakkında kesinleşmiş 18 yıl 20 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, bu kapsamda "kasten öldürme" suçundan hakkında 18 yıl 20 gün hapis cezası bulunan ve 14 yıldır aranan firari hükümlü R.A'nın Midyat ilçesinde saklandığını tespit etti.

        Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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