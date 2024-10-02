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        Mardin'de "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" yapıldı

        Mardin'de "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 16:39 Güncelleme: 02.10.2024 - 16:39
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        Mardin'de "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" yapıldı
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        Mardin'de "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

        Vali Tuncay Akkoyun, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan ve İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday ile Valilikte düzenlenen toplantıda, suç oranlarını azaltmayı, huzur ve güven ortamının istikrarını sağlayarak vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmeyi ve güven ortamının devamını sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

        Bu kapsamda asayiş ve güvenlik konularında çalışmaları hız kesmeden ve kararlılıkla devam ettirdiklerini belirten Akkoyun, vatandaşların huzur, güven, birlik ve beraberlik içerisinde yaşamlarını sürdürebilmeleri için yıkıcı, bölücü ve her türlü terör tehdidini bertaraf etmenin ana hedefleri olduğunu kaydetti.

        Milletin birlik ve beraberliğine kasteden bölücü terör örgütlerine karşı kararlı mücadelenin devam ettiğini bildiren Akkoyun, şöyle konuştu:

        "Bu anlayışla eylül ayında Mardin'de, bölücü terör örgütü PKK ve FETÖ başta olmak üzere terör örgütlerine yönelik düzenlenen 18 operasyonda gözaltına alınan 27 kişiden 10'u tutuklandı. Organize suç çetelerine yönelik 9 operasyonda, 10 kişi hakkında yasal işlem yapıldı. İlimiz genelinde yapılan terör, asayiş, organize suçlar ile huzur ve güven uygulamalarında, 38 uzun namlulu silah, 79 ruhsatsız av tüfeği, 126 ruhsatsız tabanca ve 770 muhtelif mühimmat ele geçirildi."

        Düzensiz göçle mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü, eylül ayında Suriye'den ülkeye yasa dışı yollarla geçmeye teşebbüs eden 173 kişinin hudut birlikleri tarafından hudut hattı ötesinde engellendiğini aktaran Akkoyun, sınırı geçmeye teşebbüs eden 4 kişinin de yakalandığını, yapılan incelemede bölücü terör örgütü mensubu olduğu belirlenen 2 kişinin adli mercilere sevk edildiğini belirtti.

        Narkotik suçlarla mücadele kapsamında yapılan 123 operasyonda gözaltına alınan 51 kişiden 8'inin tutuklandığını anlatan Akkoyun, kaçakçılıkla mücadelede geçen ay gerçekleştirilen 62 operasyonda 84 kişi hakkında yasal işlem yapıldığını bildirdi.

        Geçen ay yapılan uygulamalarda aranan 339 kişinin yakalandığını dile getiren Akkoyun, "Ayrıca, terör, ödeme sistemleri ve bilişim suçlarıyla mücadele, yasa dışı bahis ve kumarla mücadele, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi ile mücadele ve suç gelirleriyle mücadele başta olmak üzere ilimiz genelinde siber suçlar kapsamında düzenlenen 3 operasyonda, gözaltına alınan 12 kişiden 6'sı tutuklandı." ifadelerini kullandı.

        Akkoyun, trafik denetimlerinde ise geçen ay 3 bin 350'si okul servisleri olmak 87 bin 132 aracın denetlendiğini belirterek, vatandaşlardan trafik kurallarına uyması konusunda hassasiyet göstermelerini rica etti.

        Vali Akkoyun, konuşmasını şöyle tamamladı:

        "İlimizde, teröre, onların işbirlikçilerine, zehir tacirlerine ve organize suç örgütlerine dijital ve toplumsal mecrada faaliyetlerine müsaade edilmemiş ve edilmeyecektir. Bu amaçla gayret ve fedakarlıkla çalışan emniyet ve jandarma birimlerimize, tüm güvenlik kuvvetimize, düzensiz göçle mücadele kapsamında çalışan Göç İdaresi personelimize ve şehrimize hizmet veren, emek veren tüm kamu görevlilerimize Mardinliler adına teşekkür ediyorum. Şehrimizin huzuru, güvenliği, istikrarı, birlik ve beraberliği ve esenliği için destekleriyle her daim aziz milletimizin ve şehrimizin yanında olan Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, İçişleri Bakanı'mız Sayın Ali Yerlikaya başta olmak üzere tüm bakanlarımıza şükranlarımı sunuyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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