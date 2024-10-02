Mardin'de "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" yapıldı

Mardin'de "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

Vali Tuncay Akkoyun, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan ve İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday ile Valilikte düzenlenen toplantıda, suç oranlarını azaltmayı, huzur ve güven ortamının istikrarını sağlayarak vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmeyi ve güven ortamının devamını sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

Bu kapsamda asayiş ve güvenlik konularında çalışmaları hız kesmeden ve kararlılıkla devam ettirdiklerini belirten Akkoyun, vatandaşların huzur, güven, birlik ve beraberlik içerisinde yaşamlarını sürdürebilmeleri için yıkıcı, bölücü ve her türlü terör tehdidini bertaraf etmenin ana hedefleri olduğunu kaydetti.

"Bu anlayışla eylül ayında Mardin'de, bölücü terör örgütü PKK ve FETÖ başta olmak üzere terör örgütlerine yönelik düzenlenen 18 operasyonda gözaltına alınan 27 kişiden 10'u tutuklandı. Organize suç çetelerine yönelik 9 operasyonda, 10 kişi hakkında yasal işlem yapıldı. İlimiz genelinde yapılan terör, asayiş, organize suçlar ile huzur ve güven uygulamalarında, 38 uzun namlulu silah, 79 ruhsatsız av tüfeği, 126 ruhsatsız tabanca ve 770 muhtelif mühimmat ele geçirildi."

Milletin birlik ve beraberliğine kasteden bölücü terör örgütlerine karşı kararlı mücadelenin devam ettiğini bildiren Akkoyun, şöyle konuştu:

Düzensiz göçle mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü, eylül ayında Suriye'den ülkeye yasa dışı yollarla geçmeye teşebbüs eden 173 kişinin hudut birlikleri tarafından hudut hattı ötesinde engellendiğini aktaran Akkoyun, sınırı geçmeye teşebbüs eden 4 kişinin de yakalandığını, yapılan incelemede bölücü terör örgütü mensubu olduğu belirlenen 2 kişinin adli mercilere sevk edildiğini belirtti.

Geçen ay yapılan uygulamalarda aranan 339 kişinin yakalandığını dile getiren Akkoyun, "Ayrıca, terör, ödeme sistemleri ve bilişim suçlarıyla mücadele, yasa dışı bahis ve kumarla mücadele, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi ile mücadele ve suç gelirleriyle mücadele başta olmak üzere ilimiz genelinde siber suçlar kapsamında düzenlenen 3 operasyonda, gözaltına alınan 12 kişiden 6'sı tutuklandı." ifadelerini kullandı.

Akkoyun, trafik denetimlerinde ise geçen ay 3 bin 350'si okul servisleri olmak 87 bin 132 aracın denetlendiğini belirterek, vatandaşlardan trafik kurallarına uyması konusunda hassasiyet göstermelerini rica etti.