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        Mardin'de "Gazze" ve ihtiyaç sahipleri yararına kermes düzenlendi

        Mardin'in Artuklu ilçesinde "Gazze" ve ihtiyaç sahipleri yararına kermes düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 17:03 Güncelleme: 02.10.2024 - 17:03
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        Mardin'de "Gazze" ve ihtiyaç sahipleri yararına kermes düzenlendi
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        Mardin'in Artuklu ilçesinde "Gazze" ve ihtiyaç sahipleri yararına kermes düzenlendi.

        15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı tarafından kermes düzenlendi.

        Kadınların evlerde hazırladıkları yemekler, yaptıkları hediyelik eşyalar ve diğer malzemeler kermeste satışa sunuldu.

        Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı Mardin İl Başkanı Abdülaziz Önen, kermesin 7 gün boyunca açık olacağını belirtti.

        Önen, "Buradan elde edilen gelirin bir kısmını Gazze'ye, bir kısmını da Mardin'deki ihtiyaç sahiplerine dağıtacağız. Bu konuda bizlere katkı sağlayan ve bağışta bulunan hayırseverlere teşekkür ederiz." dedi

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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