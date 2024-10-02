Mardin'de "Gazze" ve ihtiyaç sahipleri yararına kermes düzenlendi

Mardin'in Artuklu ilçesinde "Gazze" ve ihtiyaç sahipleri yararına kermes düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı tarafından kermes düzenlendi.

Kadınların evlerde hazırladıkları yemekler, yaptıkları hediyelik eşyalar ve diğer malzemeler kermeste satışa sunuldu.

Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı Mardin İl Başkanı Abdülaziz Önen, kermesin 7 gün boyunca açık olacağını belirtti.

Önen, "Buradan elde edilen gelirin bir kısmını Gazze'ye, bir kısmını da Mardin'deki ihtiyaç sahiplerine dağıtacağız. Bu konuda bizlere katkı sağlayan ve bağışta bulunan hayırseverlere teşekkür ederiz." dedi