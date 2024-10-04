Midyat'ta "Hayvanları Koruma Günü" etkinliği
Mardin'in Midyat ilçesinde öğrenciler 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla Midyat Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'ni ziyaret etti.
Mardin'in Midyat ilçesinde öğrenciler 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla Midyat Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'ni ziyaret etti.
Öğretmenleri eşliğinde hayvan bakımevine giden öğrenciler burada bulunan hayvanları yakından görme fırsatı buldu.
Belediye Başkan yardımcısı Masum Cengiz de öğrencilerle yakından ilgilendi.
Veteriner hekim Ömer Bedir ve diğer görevliler tarafından öğrencilere bakımevinin bölümleri tanıtıldı, onlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.
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