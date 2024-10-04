Midyat'ta "Hayvanları Koruma Günü" etkinliği

Veteriner hekim Ömer Bedir ve diğer görevliler tarafından öğrencilere bakımevinin bölümleri tanıtıldı, onlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.​​​​​​​

Mardin'in Midyat ilçesinde öğrenciler 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla Midyat Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'ni ziyaret etti.

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