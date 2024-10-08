Mardin İl Müftüsü Türkmen'den Kızıltepe Kaymakamı Şahin'e ziyaret

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İl Müftüsü Türkmen ve beraberindeki heyet Kaymakam Şahin'i makamında ziyaret etti.

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