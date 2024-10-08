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        Mardin'de 2 hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Mardin'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 18:49 Güncelleme: 08.10.2024 - 18:52
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        Mardin'de 2 hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
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        Mardin'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Kızıltepe- Viranşehir kara yolunda sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen 2 hafif ticari araç çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada, N.K. (60) yaralandı.

        Yaralı ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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