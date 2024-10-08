Mardin'de 2 hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Mardin'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Mardin'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kızıltepe- Viranşehir kara yolunda sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen 2 hafif ticari araç çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, N.K. (60) yaralandı.
Yaralı ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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