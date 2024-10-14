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        Mardin'de beton mikserinin çarptığı yaya öldü

        Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde beton mikserinin çarptığı 89 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2024 - 22:55 Güncelleme: 14.10.2024 - 22:55
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        Mardin'de beton mikserinin çarptığı yaya öldü
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        Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde beton mikserinin çarptığı 89 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.

        Vali Ozan Caddesi'nde, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 47 ADB 429 plakalı beton mikseri, yolun karşısına geçmeye çalışan Münir M'ye çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan ve Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Münir M, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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