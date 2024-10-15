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        Mardin'de iki kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

        Mardin'in Midyat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 21:21 Güncelleme: 15.10.2024 - 21:30
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        Mardin'de iki kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
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        Mardin'in Midyat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

        Midyat-Dargeçit kara yolu Gülveren Mahallesi mevkisinde sürücülerin isimleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen iki kamyonet çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada, her iki araçta bulunan Nurcan A. (43), Bünyamin G. (18), Bilal M. (34) ve Hasan Ç. (45) yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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