AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, 15 Temmuz gazisi Halil Algan'ı ziyaret etti

AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, 15 Temmuz gazisi Halil Algan'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Milletvekili Kılıç, rahatsızlığından dolayı Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören Algan'ı ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Algan'ın sağlık durumuyla ilgili bilgi alan Kılıç, vatan ve millet için gözünü kırpmadan canını ortaya koyan kahraman gazilerin her zaman yanında olduklarını belirtti.