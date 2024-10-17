Mardin'de AK Parti Artuklu İlçe Başkanlığınca yönetim kurulu toplantısı yapıldı

Toplantıda, kongrede güven tazeleyen AK Parti İlçe Başkanı Yavuz Geylani Çaltekin ve yönetim kurulunu tebrik eden Uncu, ilçenin refahı ve huzuru için ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını belirtti.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu, AK Parti Artuklu İlçe Başkanlığında düzenlenen yönetim kurulu toplantısına katıldı.

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