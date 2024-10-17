Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de AK Parti Artuklu İlçe Başkanlığınca yönetim kurulu toplantısı yapıldı

        Mardin'de AK Parti Artuklu İlçe Başkanlığınca 4. olağan kongresi sonrası yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 11:56 Güncelleme: 17.10.2024 - 12:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'de AK Parti Artuklu İlçe Başkanlığınca yönetim kurulu toplantısı yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mardin'de AK Parti Artuklu İlçe Başkanlığınca 4. olağan kongresi sonrası yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

        AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu, AK Parti Artuklu İlçe Başkanlığında düzenlenen yönetim kurulu toplantısına katıldı.

        Toplantıda, kongrede güven tazeleyen AK Parti İlçe Başkanı Yavuz Geylani Çaltekin ve yönetim kurulunu tebrik eden Uncu, ilçenin refahı ve huzuru için ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Meryem'i 5 kurşunla katletmişti! Son sözü soruldu!
        Meryem'i 5 kurşunla katletmişti! Son sözü soruldu!
        İşte ilk ‘vergi yüzsüzleri’ listesi
        İşte ilk ‘vergi yüzsüzleri’ listesi
        Polis inceleme başlattı! Öldüren temizlik!
        Polis inceleme başlattı! Öldüren temizlik!
        Rashica'nın yerine kim oynayacak?
        Rashica'nın yerine kim oynayacak?
        Eski hakem Selçuk Dereli hayat kurtardı!
        Eski hakem Selçuk Dereli hayat kurtardı!
        Kademeli ayrılık
        Kademeli ayrılık
        Hücre Atlası: Cildin yaşlanmasını geciktirebilecek yeni bir yöntem keşfedildi
        Hücre Atlası: Cildin yaşlanmasını geciktirebilecek yeni bir yöntem keşfedildi
        İstanbul'da yaşandı! İki kuzenin kanlı hesaplaşması!
        İstanbul'da yaşandı! İki kuzenin kanlı hesaplaşması!
        Bodrum'un rakipleri belli oldu
        Bodrum'un rakipleri belli oldu
        21 aylık bebek uyuyordu! Kreşte tokat dehşetine tutuklama!
        21 aylık bebek uyuyordu! Kreşte tokat dehşetine tutuklama!
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Ayşegül'ün katiliyle ilgili paylaşımları yürek yaktı!
        Ayşegül'ün katiliyle ilgili paylaşımları yürek yaktı!
        Milli araya Fenerbahçeliler damga vurdu!
        Milli araya Fenerbahçeliler damga vurdu!
        Güney Kore, Kuzey için artık 'resmi' düşman
        Güney Kore, Kuzey için artık 'resmi' düşman
        Konutta 21 ayın en yüksek satışı
        Konutta 21 ayın en yüksek satışı
        "Kendimi odaya kilitledim"
        "Kendimi odaya kilitledim"
        Galatasaray'ın eli rahatladı!
        Galatasaray'ın eli rahatladı!
        Bireysel silahlanmadaki durum
        Bireysel silahlanmadaki durum
        Borsa İstanbul 15 günde 29 milyar dolar eridi
        Borsa İstanbul 15 günde 29 milyar dolar eridi
        Elektronik sigara patladı, kız çocuğu gözünü kaybetti
        Elektronik sigara patladı, kız çocuğu gözünü kaybetti

        Benzer Haberler

        AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, 15 Temmuz gazisi Halil Algan'ı zi...
        AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, 15 Temmuz gazisi Halil Algan'ı zi...
        Mardin'de uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
        Mardin'de uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
        Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, 8 gün sonra yaşamını yitirdi
        Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, 8 gün sonra yaşamını yitirdi
        Midyat'ta eğlence mekanları denetlendi
        Midyat'ta eğlence mekanları denetlendi
        Mardin'de iki kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı (2)
        Mardin'de iki kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı (2)
        Mardin'de iki kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
        Mardin'de iki kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı