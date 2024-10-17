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        Midyat Belediye Başkanı Şahin, Kültür ve Turizm Bakan'ı Ersoy'u ziyaret etti

        Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin'in, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u ziyaret ettiği belirtildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 12:11 Güncelleme: 17.10.2024 - 12:46
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        Midyat Belediye Başkanı Şahin, Kültür ve Turizm Bakan'ı Ersoy'u ziyaret etti
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        Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin'in, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u ziyaret ettiği belirtildi.

        Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Belediye Başkanı Şahin'in Bakan Ersoy'u ziyaretinde, hazırladıkları UNESCO adaylık dosyasını kendilerine sunduğu ifade edildi.

        Açıklamada, ziyarette ayrıca Bakanlıkça ilçede yapılması planlanan ve devam eden projelerle ilgili de istişarelerde bulunulduğu kaydedildi.

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