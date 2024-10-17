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        Şehit yakınları ve gaziler Mardin'de bir araya geldi

        Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen şehit aileleri ve gaziler, Mardin'de buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 23:24 Güncelleme: 17.10.2024 - 23:24
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        Şehit yakınları ve gaziler Mardin'de bir araya geldi
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        Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen şehit aileleri ve gaziler, Mardin'de buluştu.

        Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfınca (TÜGŞAV) merkez Artuklu ilçesinde bir düğün salonunda "Vatan Kahramanları Gönül Buluşması" programı düzenlendi.

        Programda Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen 100 şehit yakını ve gazi, Mardin'deki şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

        TÜGŞAV Başkanı Lokman Aylar, yaptığı açıklamada, gazi ve şehit ailelerine yönelik zaman zaman kültürel gezi düzenlediklerini söyledi.

        Son zamanlarda bu gezileri Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine yönelik yapmaya başladıklarını ifade eden Aylar, şöyle konuştu:

        "Doğu ve batıda yaşayan şehit ailelerimizi ve gazilerimizi bir araya getiriyoruz. Bunun sebeplerinden bir tanesi de bu ülkede bedel ödeyenlerin etnik kökeninin olmadığını; Kürt'ü, Türk'ü, Laz'ı bu ayrımın olmadığını, bayrağını seven herkesin bu ülkeye hizmet ettiğini göstermek istiyoruz. Bizi ayırmak isteyen o alçaklara şu mesajı veriyoruz. 'Kahraman şehit aileleri ve gazileri olarak hiçbir etnik kökene bakmadan bir araya geliyoruz. Biz biriz, beraberiz, ülkemiz tek, bayrağımız bir. Hepimiz bu millete hizmet ediyoruz. Hizmet etmeye de devam edeceğiz."

        TÜGŞAV Mardin Şube Başkanı Recep Elibol ise Türkiye'deki gazi ve şehit ailelerinin Mardin'i görmelerini ve buradaki gazi ve şehit aileleriyle kaynaşmasını amaçladıklarını kaydetti.

        Ankara'dan gelen 15 Temmuz gazisi öğretmen Derya Ovacıklı da medeniyetler şehri Mardin'de olmanın ve buradaki gazi ve şehit aileleriyle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

        Ovacıklı, "Böyle güzel organizasyonlarda hatırlanmak, böyle medeniyet şehrinde aynı nefesi solumak bizleri derinden mutlu ediyor. Bütün Mardin halkına da teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Irak'ın Gara bölgesinde terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Mardinli polis memuru Vedat Kaya'nın babası Şeyhmus Kaya da Türkiye'nin farklı şehirlerinden şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelmelerine destek olanlara teşekkür etti.

        Vali Yardımcısı Hasan Kurt'un katılımıyla düzenlenen programda, şehit aileleri ve gaziler müzik dinletisinin ardından halay çekti, eğlenceli vakit geçirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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