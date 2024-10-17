Şehit yakınları ve gaziler Mardin'de bir araya geldi

Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen şehit aileleri ve gaziler, Mardin'de buluştu.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfınca (TÜGŞAV) merkez Artuklu ilçesinde bir düğün salonunda "Vatan Kahramanları Gönül Buluşması" programı düzenlendi.

Programda Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen 100 şehit yakını ve gazi, Mardin'deki şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

TÜGŞAV Başkanı Lokman Aylar, yaptığı açıklamada, gazi ve şehit ailelerine yönelik zaman zaman kültürel gezi düzenlediklerini söyledi.

Son zamanlarda bu gezileri Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine yönelik yapmaya başladıklarını ifade eden Aylar, şöyle konuştu:

"Doğu ve batıda yaşayan şehit ailelerimizi ve gazilerimizi bir araya getiriyoruz. Bunun sebeplerinden bir tanesi de bu ülkede bedel ödeyenlerin etnik kökeninin olmadığını; Kürt'ü, Türk'ü, Laz'ı bu ayrımın olmadığını, bayrağını seven herkesin bu ülkeye hizmet ettiğini göstermek istiyoruz. Bizi ayırmak isteyen o alçaklara şu mesajı veriyoruz. 'Kahraman şehit aileleri ve gazileri olarak hiçbir etnik kökene bakmadan bir araya geliyoruz. Biz biriz, beraberiz, ülkemiz tek, bayrağımız bir. Hepimiz bu millete hizmet ediyoruz. Hizmet etmeye de devam edeceğiz."