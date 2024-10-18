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        Kızıltepe Kaymakamı Abdullah Şahin'den, şehit ailesine ziyaret

        Kızıltepe Kaymakamı Abdullah Şahin, şehit ailesini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 11:39 Güncelleme: 18.10.2024 - 11:39
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        Kızıltepe Kaymakamı Abdullah Şahin'den, şehit ailesine ziyaret
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        Kızıltepe Kaymakamı Abdullah Şahin, şehit ailesini ziyaret etti.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Abdullah Şahin ve eşi Emine Şahin, şehit Selim Albayrak'ın ailesine ziyarette bulundu.

        Kaymakam Şahin, şehit ailesiyle sohbet ederek, her zaman şehit aileleri ve gazilerin yanlarında olduklarını belirtti.

        Şahin, ziyaretinde çocuklara hediyeler verdi.

        Ziyarete, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Alaaddin Özel ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mikail Dağdelen de eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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