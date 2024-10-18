Kızıltepe Kaymakamı Abdullah Şahin'den, şehit ailesine ziyaret

Kızıltepe Kaymakamı Abdullah Şahin, şehit ailesini ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Abdullah Şahin ve eşi Emine Şahin, şehit Selim Albayrak'ın ailesine ziyarette bulundu.

Kaymakam Şahin, şehit ailesiyle sohbet ederek, her zaman şehit aileleri ve gazilerin yanlarında olduklarını belirtti.

Şahin, ziyaretinde çocuklara hediyeler verdi.

Ziyarete, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Alaaddin Özel ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mikail Dağdelen de eşlik etti.