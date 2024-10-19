Mardin'de bir ayda 618 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı

Mardin bir ayda 618 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından 17 Eylül-17 Ekim 2024 tarihleri arasında trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Bu kapsamda, kentte Vali Ozan Caddesi ve 1. Cadde'de yapılan denetimlerde, yüksek sesle müzik dinleme, abartı egzoz kullanarak çevreye rahatsızlık verme ve sürüş esnasında cep telefonu kullanımı konularındaki kural ihlallerinden toplam 618 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.