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        Avrupa Fair Play Birliği ödülleri Mardin'de verilecek

        Bu yıl çeşitli kategorilerde yaklaşık 30 sporcu, spor adamı ve kuruluşuna Avrupa Fair Play Birliği (EFPM) ödülleri yarın Mardin'de verilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 19:38 Güncelleme: 21.10.2024 - 19:47
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        Avrupa Fair Play Birliği ödülleri Mardin'de verilecek
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        Bu yıl çeşitli kategorilerde yaklaşık 30 sporcu, spor adamı ve kuruluşuna Avrupa Fair Play Birliği (EFPM) ödülleri yarın Mardin’de verilecek.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın destekleri ile düzenlenecek EFPM’nin ödül töreni öncesi Mardin’de basın toplantısı düzenlendi.

        Merkez Artuklu ilçesinde tarihi Kasımiye Medresesinde düzenlenen toplantıda konuşan Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Fair Play Komisyonu Başkanı Erdoğan Arıpınar, Mardin’in çok sıcak ve tarihi bir şehir olduğunu söyledi.

        Kente gelen herkesin çok sıcak karşılandığını aktaran Arıpınar, "Bugün dünya Fair Play tarihine bu kentin adı geçiyor. Emekleri olanlardan ve çalışanlardan Allah razı olsun." dedi.

        - Türkiye’ye 4 ödül

        Ödüller hakkında bilgi veren TMOK Fair Play Komisyonu Başkan Yardımcısı Remzi Yılmaz da ödül törenin bugüne kadar Avrupa'nın çeşitli kentlerinde yapıldığını söyledi.

        Ödül töreninin yapılacağı kentin belirlenmesi için prosedürleri Mardin'in yerine getirdiğini bildiren Yılmaz, Yılmaz, şunları kaydetti:

        "Burada 2024 yılında Avrupa Fair Play Birliği ödüllerine layık görülmüş spor adamları, kurumlar ve kişiler ödüllerini alacaklar. Yaklaşık 30 kişi buradan ödül alacak. Bu basit bir ödül töreni değil, Avrupa'nın en iyi Fair Play hareketini yerini getirmiş insanların alacağı ödüller olacak. Ödül alanların 4'ü Türkiye’den. Türkiye'nin yakından tanıdığı Orhan Ayhan ve Avni Küpeli gibi isimler de var."

        TMOK Fair Play Komisyonu Başkan Yardımcısı Remzi Yılmaz Sevim Güllü de Mardin’de olmaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getirerek, "Bünyesinde hoşgörü, saygı, centilmenlik, sportmenlik, insanların birbirlerine tolerans sağlaması gibi kavramlar barındıran Fair Play'in Mardin için tam da anlamını bulduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Ayhan Gök Mardin olarak etkinliğe ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını anlattı.

        Organizasyonun sponsoru iş insanı Mehmet Samsa da ödül töreni ile Mardin'in güzelliğine daha da güzellik katacağını aktardı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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