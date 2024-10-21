Avrupa Fair Play Birliği ödülleri Mardin'de verilecek

Bu yıl çeşitli kategorilerde yaklaşık 30 sporcu, spor adamı ve kuruluşuna Avrupa Fair Play Birliği (EFPM) ödülleri yarın Mardin’de verilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın destekleri ile düzenlenecek EFPM’nin ödül töreni öncesi Mardin’de basın toplantısı düzenlendi.

Merkez Artuklu ilçesinde tarihi Kasımiye Medresesinde düzenlenen toplantıda konuşan Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Fair Play Komisyonu Başkanı Erdoğan Arıpınar, Mardin’in çok sıcak ve tarihi bir şehir olduğunu söyledi.

Ödül töreninin yapılacağı kentin belirlenmesi için prosedürleri Mardin'in yerine getirdiğini bildiren Yılmaz, Yılmaz, şunları kaydetti:

Kente gelen herkesin çok sıcak karşılandığını aktaran Arıpınar, "Bugün dünya Fair Play tarihine bu kentin adı geçiyor. Emekleri olanlardan ve çalışanlardan Allah razı olsun." dedi.

"Burada 2024 yılında Avrupa Fair Play Birliği ödüllerine layık görülmüş spor adamları, kurumlar ve kişiler ödüllerini alacaklar. Yaklaşık 30 kişi buradan ödül alacak. Bu basit bir ödül töreni değil, Avrupa'nın en iyi Fair Play hareketini yerini getirmiş insanların alacağı ödüller olacak. Ödül alanların 4'ü Türkiye’den. Türkiye'nin yakından tanıdığı Orhan Ayhan ve Avni Küpeli gibi isimler de var."

TMOK Fair Play Komisyonu Başkan Yardımcısı Remzi Yılmaz Sevim Güllü de Mardin’de olmaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getirerek, "Bünyesinde hoşgörü, saygı, centilmenlik, sportmenlik, insanların birbirlerine tolerans sağlaması gibi kavramlar barındıran Fair Play'in Mardin için tam da anlamını bulduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.