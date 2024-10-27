Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin Valisi Tuncay Akkoyun'dan jandarma ve polise ziyaret

        Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, jandarma ve polise ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2024 - 12:35 Güncelleme: 27.10.2024 - 12:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin Valisi Tuncay Akkoyun'dan jandarma ve polise ziyaret
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, jandarma ve polise ziyarette bulundu.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Akkoyun, beraberinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday ve Vali Yardımcısı Mehmet Naim Akgül ile Mardin Özel Harekat Şube Müdürlüğü ile Mardin Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığını ziyaret etti.

        Akkoyun, ziyarette, başta terörle mücadele olmak üzere kentin emniyet ve asayişinde göstermiş oldukları gayret ve başarılardan dolayı polis ve jandarmayı tebrik etti.

        Özel harekatın terörle mücadelede gösterdiği başarının göğüslerini kabarttığını ifade eden Akkoyun, şunları kaydetti:

        "Bizler her zaman vatandaşımızın huzur ve güvenliği için var gücümüzle çalışıyoruz. Barış ve huzurumuzu bozmak isteyenlere karşı dün olduğu gibi bugün de kararlı mücadelemiz devam etmektedir. Sizleri tebrik ediyorum. Rabbim tüm güvenlik kuvvetlerimizi muhafaza ve muzaffer eylesin. Sizlere ve fedakar ailelerinize sağlıklı ve huzur dolu bir ömür diliyorum."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Terör saldırısı 'tarihi fırsat penceresini' kapattıramaz!"
        "Terör saldırısı 'tarihi fırsat penceresini' kapattıramaz!"
        Fatma yanlış tedavi kurbanı mı? Güle oynaya gittiği hastaneden cenazesi çıktı
        Fatma yanlış tedavi kurbanı mı? Güle oynaya gittiği hastaneden cenazesi çıktı
        Taraftardan Osimhen’e sürpriz planı
        Taraftardan Osimhen’e sürpriz planı
        Pezeşkiyan'dan İsrail'e: Tedbir ve zekayla karşılık vereceğiz
        Pezeşkiyan'dan İsrail'e: Tedbir ve zekayla karşılık vereceğiz
        Suça sürüklenen çocuk endişesi! Tablo korkuya yol açtı
        Suça sürüklenen çocuk endişesi! Tablo korkuya yol açtı
        Kilidi kesip gece kulübünü gasp ettiler!
        Kilidi kesip gece kulübünü gasp ettiler!
        Fenerbahçe, Bodrum FK'yı konuk edecek
        Fenerbahçe, Bodrum FK'yı konuk edecek
        İstanbul'un korkulu rüyası olan gangsteri buldu!
        İstanbul'un korkulu rüyası olan gangsteri buldu!
        Silahlar susmadan demokrasi gelir mi?
        Silahlar susmadan demokrasi gelir mi?
        TBMM'de 9. Yargı Paketi'nin görüşmeleri başlıyor
        TBMM'de 9. Yargı Paketi'nin görüşmeleri başlıyor
        Cezasızlık algısı güçleniyor! Adaletsizlik şiddeti körüklüyor
        Cezasızlık algısı güçleniyor! Adaletsizlik şiddeti körüklüyor
        Biliyor muydunuz? Sıcak su torbasının da son kullanma tarihi var
        Biliyor muydunuz? Sıcak su torbasının da son kullanma tarihi var
        Kimler zatürre aşısı yaptırmalı?
        Kimler zatürre aşısı yaptırmalı?
        Devrime koştular
        Devrime koştular
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Berkin
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Berkin
        'Teklif gelmiyor'
        'Teklif gelmiyor'
        Biden'dan İsrail'in saldırısına ilişkin yorum
        Biden'dan İsrail'in saldırısına ilişkin yorum
        Bakan Şimşek, ABD'de yatırımcılarla görüştü
        Bakan Şimşek, ABD'de yatırımcılarla görüştü
        1903 yıl önceki depremin izlerine ulaşıldı
        1903 yıl önceki depremin izlerine ulaşıldı
        Kilo verdiriyor, kalbe iyi geliyor...
        Kilo verdiriyor, kalbe iyi geliyor...

        Benzer Haberler

        SP'li Bozan: Barışa yönelik atılan her adımın, her sözün kıymetli olduğunu...
        SP'li Bozan: Barışa yönelik atılan her adımın, her sözün kıymetli olduğunu...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, Mardin'de konuştu:
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, Mardin'de konuştu:
        AK Partili Kandemir: İsrail'in soykırımı bölgemize doğru geliyor
        AK Partili Kandemir: İsrail'in soykırımı bölgemize doğru geliyor
        Mardin'de devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
        Mardin'de devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
        Mardin'de minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada, 1 kişi yaralandı
        Mardin'de minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada, 1 kişi yaralandı
        Mardin'de bıçaklı borç-alacak kavgası: 1 yaralı
        Mardin'de bıçaklı borç-alacak kavgası: 1 yaralı