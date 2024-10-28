AK Parti Mardin İl Başkanı Uncu'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Uncu, mesajında, Cumhuriyet'in ilanı ile İstiklal Mücadelesinin zaferle taçlandırılarak bağımsızlığın tüm dünyaya kanıtlandığını belirterek, bu gururla bir Cumhuriyet Bayramı'na daha kavuşmanın sevincini yaşadıklarını belirtti.

Türkiye'nin her bir köşesinde işgalcilere karşı destansı bir zafer elde edildiğini ifade eden Uncu, vatanın bütünlüğünü ve milletin birliğini bozmaya kalkışanlara asla müsamaha gösterilmediğini aktardı.