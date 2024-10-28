Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        AK Parti Mardin İl Başkanı Uncu'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

        AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 10:23 Güncelleme: 28.10.2024 - 10:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Mardin İl Başkanı Uncu'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Uncu, mesajında, Cumhuriyet'in ilanı ile İstiklal Mücadelesinin zaferle taçlandırılarak bağımsızlığın tüm dünyaya kanıtlandığını belirterek, bu gururla bir Cumhuriyet Bayramı'na daha kavuşmanın sevincini yaşadıklarını belirtti.

        Türkiye'nin her bir köşesinde işgalcilere karşı destansı bir zafer elde edildiğini ifade eden Uncu, vatanın bütünlüğünü ve milletin birliğini bozmaya kalkışanlara asla müsamaha gösterilmediğini aktardı.

        Uncu, şunları kaydetti:

        "Bizlere düşen en önemli görev şan ve şereften ibaret olan tarih sayfalarımızı ileriki nesillere taşımak, zorlu mücadelelerle Cumhuriyet Bayramı'nı bizlere armağan eden atalarımızın izinden giderek vatanımızın güzel topraklarına sahip çıkmaktır. Durmadan çalışacak, üretecek ve bunun yanında ülkemizin kazanımlarını en verimli şekilde kullanmayı öğreneceğiz. Farklılıklarımızı zenginlik kaynağımız olarak görecek, kardeşliğimizi tehdit eden hiçbir unsura fırsat vermeyeceğiz. Milli birlik ve beraberlik duygusuyla kazanılan onurlu mücadelemizin kahramanları aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi rahmetle yad ediyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kâbus karşı binada! Kapılarına dayandığı iki kız kardeşi taciz etti
        Kâbus karşı binada! Kapılarına dayandığı iki kız kardeşi taciz etti
        Elektriğe zam mı geliyor?
        Elektriğe zam mı geliyor?
        Katil 17, maktul 18 yaşında! Cep telefonu cinayeti!
        Katil 17, maktul 18 yaşında! Cep telefonu cinayeti!
        Akbank'tan kadın KOBİ’lere özel destek
        Akbank'tan kadın KOBİ’lere özel destek
        1 milyon TL'lik altını çaldılar! Tetiğe bastı ama...
        1 milyon TL'lik altını çaldılar! Tetiğe bastı ama...
        Çinli üreticilere 'Batı'ya açılmayın' çağrısı
        Çinli üreticilere 'Batı'ya açılmayın' çağrısı
        Trump'tan New York'ta miting
        Trump'tan New York'ta miting
        Başak'ı katletmişti! Samuray kılıçlı caninin cezası kesinleşti!
        Başak'ı katletmişti! Samuray kılıçlı caninin cezası kesinleşti!
        Düden kirlendi! Zehirli suyu mahsulü kuruttu
        Düden kirlendi! Zehirli suyu mahsulü kuruttu
        "Gençlerimiz, ekonomimiz için kaybedecek bir günümüz bile yok"
        "Gençlerimiz, ekonomimiz için kaybedecek bir günümüz bile yok"
        Balık tutmaya gidiyordu... Av yolunda feci son!
        Balık tutmaya gidiyordu... Av yolunda feci son!
        Picasso, Warhol, Miro Kültür Yolu Festivali'yle İzmir'de!
        Picasso, Warhol, Miro Kültür Yolu Festivali'yle İzmir'de!
        Avrupa'da Türk gecesi!
        Avrupa'da Türk gecesi!
        Hazar, evde tek başınaydı! Gözyaşına boğdu!
        Hazar, evde tek başınaydı! Gözyaşına boğdu!
        Jüpiter'in denizlerinden Pluto'nun gizemine...
        Jüpiter'in denizlerinden Pluto'nun gizemine...
        ABD'de tarihi seçim! Anketlerde kim önde?
        ABD'de tarihi seçim! Anketlerde kim önde?
        İnsanlar neden siyah gözlü doğmazlar?
        İnsanlar neden siyah gözlü doğmazlar?
        Emeklilik dilekçesinde beklenen olmadı
        Emeklilik dilekçesinde beklenen olmadı
        4,5 milyon araç sigortadan kaçtı
        4,5 milyon araç sigortadan kaçtı
        KKTC'de 1 bebek öldü, 6 bebek entübe! 4 şüpheli gözaltında
        KKTC'de 1 bebek öldü, 6 bebek entübe! 4 şüpheli gözaltında

        Benzer Haberler

        AK Parti MKYK Üyesi Mahir Ünal, Mardin'de konuştu:
        AK Parti MKYK Üyesi Mahir Ünal, Mardin'de konuştu:
        Mardin Valisi Tuncay Akkoyun'dan jandarma ve polise ziyaret
        Mardin Valisi Tuncay Akkoyun'dan jandarma ve polise ziyaret
        SP'li Bozan: Barışa yönelik atılan her adımın, her sözün kıymetli olduğunu...
        SP'li Bozan: Barışa yönelik atılan her adımın, her sözün kıymetli olduğunu...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, Mardin'de konuştu:
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, Mardin'de konuştu:
        AK Partili Kandemir: İsrail'in soykırımı bölgemize doğru geliyor
        AK Partili Kandemir: İsrail'in soykırımı bölgemize doğru geliyor
        Mardin'de devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
        Mardin'de devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı