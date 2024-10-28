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        Midyat Belediye Başkanı Şahin'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

        Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 16:24 Güncelleme: 28.10.2024 - 16:24
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        Midyat Belediye Başkanı Şahin'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
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        Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Şahin, mesajında, Cumhuriyetin 101. yaşını kutlamanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

        Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının, 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'i ilan ederek Türk milletinin asla yenilmeyeceğini tüm dünyaya gösterdiğini ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

        "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde istiklalini kazanmak için kurtuluş mücadelesi veren şanlı ecdadımız nice zorluklara rağmen destan yazmış ve neticesinde Cumhuriyet'imiz kurulmuştur. 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet'in ilanı ve milletin kayıtsız şartsız egemenliği kabul edilerek bağımsızlık mücadelesinin ruhu ortaya konmuştur. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyet'imizin kurucusu başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, onun kahraman silah arkadaşlarını, kanları ile bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi, gazilerimizi sonsuz şükran ve rahmetle anıyor, Cumhuriyet'imizin 101. yılını en içten dileklerimle kutluyorum."

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