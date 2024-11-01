Mardin'de "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, kentte geçen ay bölücü terör örgütlerine yönelik düzenlenen 21 operasyonda gözaltına alınan 32 kişiden 8'inin tutuklandığını bildirdi.

Vali Akkoyun başkanlığında, Ömerli Kaymakamı Furkan Çakır, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan ve İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday'ın katılımıyla Ömerli Kaymakamlığında "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi.

Toplantının ardından açıklamada bulunan Vali Akkoyun, suç oranlarını azaltarak, huzur ve güven ortamının istikrarını sağlamayı, vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmeyi hedeflediklerini söyledi.

Bu çerçevede asayiş ve güvenlik konularındaki çalışmaları hız kesmeden kararlılıkla sürdürdüklerini kaydeden Akkoyun, güvenlik kuvvetlerinin gayretli çalışmaları, vatandaşlarla iletişim ve iş birliği, teknolojik imkanları da aktif bir şekilde kullanarak, suç ve suçluyla mücadelede büyük başarılar sağladıklarını vurguladı.

Vatandaşların huzur, güven, birlik ve beraberlik içerisinde yaşamlarını sürdürebilmeleri için yıkıcı, bölücü ve her türlü terör tehdidini bertaraf etmeyi hedeflediklerini ifade eden Akkoyun, şöyle konuştu: