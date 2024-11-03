Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de araçlardan hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı

        Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde araçlardan hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2024 - 10:39 Güncelleme: 03.11.2024 - 10:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'de araçlardan hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde araçlardan hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, ilçede araçlardan yapılan 6 hırsızlığa ilişkin çalışma başlattı.

        Bu kapsamda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        46. İstanbul Maratonu başladı
        46. İstanbul Maratonu başladı
        Şirin Elmas cinayetinde yeni ayrıntılar
        Şirin Elmas cinayetinde yeni ayrıntılar
        "Tehlike çanları çalıyor"
        "Tehlike çanları çalıyor"
        Nakliyeciyi öldürüp salona gömdüler! Gölge eşkalle katilleri buldular
        Nakliyeciyi öldürüp salona gömdüler! Gölge eşkalle katilleri buldular
        Sıcaklık düşüyor, kuvvetli yağış karla birlikte geliyor!
        Sıcaklık düşüyor, kuvvetli yağış karla birlikte geliyor!
        İşte 90'ların bilgisayar oyunları!
        İşte 90'ların bilgisayar oyunları!
        Trump'tan Harris'e suçlama: Ben barışın adayıyım
        Trump'tan Harris'e suçlama: Ben barışın adayıyım
        İstanbul'da kahreden olay! Trafik polis şehit oldu
        İstanbul'da kahreden olay! Trafik polis şehit oldu
        RSV aşısı, çocukların hastaneye yatışını yüzde 80 azaltıyor
        RSV aşısı, çocukların hastaneye yatışını yüzde 80 azaltıyor
        Mavi kuşak ülkeleri: Neden uzun yaşıyorlar?
        Mavi kuşak ülkeleri: Neden uzun yaşıyorlar?
        En kaliteli zeytinyağı hangisi?
        En kaliteli zeytinyağı hangisi?
        Erotik film furyasının sonucu
        Erotik film furyasının sonucu
        Gandalf mı Dumbledore mu?
        Gandalf mı Dumbledore mu?
        Boğazın Paşa'sı!
        Boğazın Paşa'sı!
        Resmi Gazete'de yeni atamalar
        Resmi Gazete'de yeni atamalar
        Kavşak hayattan kopardı: 3 ölü
        Kavşak hayattan kopardı: 3 ölü
        Gözaltından çıktı yine bildiğini yaptı
        Gözaltından çıktı yine bildiğini yaptı
        Ruhsatsız silaha ceza yağacak
        Ruhsatsız silaha ceza yağacak
        Aran'dan faiz ve asgari ücret açıklaması
        Aran'dan faiz ve asgari ücret açıklaması
        Seçim yarışında ünlülerin payı
        Seçim yarışında ünlülerin payı

        Benzer Haberler

        Mardin'de kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Mardin'de kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Savur'da anne adayları normal doğum hakkında bilgilendirildi
        Savur'da anne adayları normal doğum hakkında bilgilendirildi
        AK Parti Mardin İl Teşkilatı kan bağışında bulundu
        AK Parti Mardin İl Teşkilatı kan bağışında bulundu
        Kızıltepe'de "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" tanıtıldı
        Kızıltepe'de "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" tanıtıldı
        MAÜ'de öğrencilere yönelik seminer düzenlendi
        MAÜ'de öğrencilere yönelik seminer düzenlendi
        Midyat Belediye Meclisi kasım ayı toplantısı yapıldı
        Midyat Belediye Meclisi kasım ayı toplantısı yapıldı