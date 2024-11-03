Mardin'de hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde bir evden hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir evden 1 metre altın zincir, 4 bilezik, tam altın, 24 çeyrek altından oluşan bileklik, 6 yüzük, altın küpeyle 80 bin lira çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Yakalanan 2 zanlının üzerinde yapılan aramada 34 bin 900 lira ve 10 gram esrar ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.