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        Mardin'de hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

        Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde bir evden hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle 2 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2024 - 13:43 Güncelleme: 03.11.2024 - 13:57
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        Mardin'de hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı
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        Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde bir evden hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle 2 zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir evden 1 metre altın zincir, 4 bilezik, tam altın, 24 çeyrek altından oluşan bileklik, 6 yüzük, altın küpeyle 80 bin lira çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

        Yakalanan 2 zanlının üzerinde yapılan aramada 34 bin 900 lira ve 10 gram esrar ele geçirildi.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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