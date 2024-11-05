Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        DEM Parti Eş Genel başkanları Hatimoğulları ve Bakırhan, Mardin'de oturma eylemine katıldı

        DEM Parti Eş Genel başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, bazı belediyelere görevlendirme yapılmasına tepki için Mardin'de oturma eylemine katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 17:41 Güncelleme: 05.11.2024 - 17:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        DEM Parti Eş Genel başkanları Hatimoğulları ve Bakırhan, Mardin'de oturma eylemine katıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        DEM Parti Eş Genel başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, bazı belediyelere görevlendirme yapılmasına tepki için Mardin'de oturma eylemine katıldı.

        Hatimoğulları ve Bakırhan, İçişleri Bakanlığınca dün görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesinin karşısındaki alanda DEM Parti milletvekilleriyle toplantı yaptı.

        Burada konuşan Hatimoğulları, Mardin Büyükşehir Belediyesine "kayyum" atanmasına tepkilerini dile getirmek için kentte bulunduklarını söyledi.

        "Bugün Parlamento'da yapmamız gereken grup toplantısını Mardin'de yapıyoruz." diyen Hatimoğulları, Esenyurt Belediyesinin ardından Mardin Büyükşehir, Batman ve Halfeti belediyelerine "kayyum" atanmasına tepkisini dile getirdi.

        Hatimoğulları, "Mardin'den, kayyum atanmış büyükşehirden çağrımızı yineliyoruz, Meclis göreve. TBMM'ye çok çağrı yaptık. Buradan bir kez daha çağrımızı Parlamento'ya yapıyoruz. Çözüm Parlamento'dadır. Parlamento'da çözüm için herkes elini taşın altına koymalıdır." diye konuştu.

        Bakırhan da "Kayyumu Türkiye gündeminden kaldırmak için Meclis'e kanun teklifi sunduk. Meclis'i bu konuda sorumluluk almaya, samimi davranmaya davet ediyoruz." dedi.

        Konuşmaların ardından Hatimoğulları ve Bakırhan, bazı milletvekilleri ve partililerle alanda oturma eylemine katıldı.

        Hatimoğulları ve Bakırhan, bir süre sonra alandan ayrıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Eşi "gitmeyelim" dedi o dinlemedi: Kazandıkları 3 günlük tatil sonları oldu
        Eşi "gitmeyelim" dedi o dinlemedi: Kazandıkları 3 günlük tatil sonları oldu
        Sapanca Gölü alarmı! Kaza yapan araçlardan sızdı
        Sapanca Gölü alarmı! Kaza yapan araçlardan sızdı
        5 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        5 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        Evli ve 2 çocuk babasıydı... Kavgayı ayırmak istedi!
        Evli ve 2 çocuk babasıydı... Kavgayı ayırmak istedi!
        'Beyoğlu sapıkları' hakkında iddianame!
        'Beyoğlu sapıkları' hakkında iddianame!
        Yine açık kapı faciası!
        Yine açık kapı faciası!
        Adım adım ABD seçimleri
        Adım adım ABD seçimleri
        Sahte rapor operasyonunda çok sayıda gözaltı!
        Sahte rapor operasyonunda çok sayıda gözaltı!
        "Bize bir transfer dönemi daha lazım"
        "Bize bir transfer dönemi daha lazım"
        ABD'de bağışlarda ibre kimden yana?
        ABD'de bağışlarda ibre kimden yana?
        Trump'ın yardımcı adayı J.D. Vance nasıl biri?
        Trump'ın yardımcı adayı J.D. Vance nasıl biri?
        Kasımpaşa'nın 18'lik yıldızı: Yasin Özcan!
        Kasımpaşa'nın 18'lik yıldızı: Yasin Özcan!
        "Sözümün arkasındayım"
        "Sözümün arkasındayım"
        Peyk grubunun solisti hayatını kaybetti
        Peyk grubunun solisti hayatını kaybetti
        İmamoğlu: Randevu talebimi yineliyorum
        İmamoğlu: Randevu talebimi yineliyorum
        Ankaralı Turgut entübe edildi
        Ankaralı Turgut entübe edildi
        Osimhen harekatı!
        Osimhen harekatı!
        Migren dostu ofisler çözüm olabilir mi?
        Migren dostu ofisler çözüm olabilir mi?
        Icardi , alyansı attı
        Icardi , alyansı attı
        "Kira sorunu artık memleket meselesi"
        "Kira sorunu artık memleket meselesi"

        Benzer Haberler

        Tuncer Bakırhan: Kayyımları geri çekin, halkın iradesine saygı duyun
        Tuncer Bakırhan: Kayyımları geri çekin, halkın iradesine saygı duyun
        Mardin'de güvenlik güçlerine saldırı; 9 gözaltı
        Mardin'de güvenlik güçlerine saldırı; 9 gözaltı
        Mardin Büyükşehir Belediyesi çevresinde polise taşlı saldırıda bulunan 9 ki...
        Mardin Büyükşehir Belediyesi çevresinde polise taşlı saldırıda bulunan 9 ki...
        CHP Genel Başkanı Özel, üç belediye başkanının görevden uzaklaştırılmasına...
        CHP Genel Başkanı Özel, üç belediye başkanının görevden uzaklaştırılmasına...
        Mardin Büyükşehir ile Batman ve Halfeti belediye başkanları görevden uzakla...
        Mardin Büyükşehir ile Batman ve Halfeti belediye başkanları görevden uzakla...
        Mardin'de 10 günlük eylem yasağı
        Mardin'de 10 günlük eylem yasağı