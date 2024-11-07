Mardin'de devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 2 kişi yaralandı.
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 2 kişi yaralandı.
İlçeye bağlı İkisu Mahallesi'nde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 33 TK 327 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
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