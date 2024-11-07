Kızıltepe'de Eğitim Öğretim Değerlendirme Toplantısı yapıldı

Toplantıya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Gümüş'ün yanı sıra şube ve kurum müdürleri de katıldı.

Ayrıca, toplantıda okullar ve öğrencilerle ilgili yapılan çalışmalar değerlendirilerek, sene içerisinde planlanan çalışmalarla ilgili sunum yapıldığı belirtildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kızıltepe Kaymakamı Abdullah Şahin başkanlığında Kızıltepe Kaymakamlığı toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, ilçenin eğitim durumu değerlendirme yapıldı.

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