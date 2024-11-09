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        Mardin Valisi Akkoyun'dan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı

        Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 19:45 Güncelleme: 09.11.2024 - 19:45
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        Mardin Valisi Akkoyun'dan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı
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        Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Akkoyun, mesajında Milli mücadelenin başkumandanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 86. yıl dönümünde saygı ve minnetle andıklarını belirtti.

        Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, içinde bulunduğu zor şartlara ve sahip olduğu sınırlı imkanlara rağmen, milletinden aldığı güçle bağımsız ve millet egemenliğine dayanan Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna liderlik ettiğini ifade eden Akkoyun, şunları kaydetti:

        "Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ifade ettiği gibi ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkartmak için kadim birikimimiz ve şanlı tarihimizden aldığımız güç ve ilhamla bugüne kadar var gücümüzle çalıştık, bundan sonra da çalışmaya devam edeceğiz. Bu düşüncelerle ebediyete irtihalinin 86. sene-i devriyesinde İstiklal mücadelemizin başkumandanı, Cumhuriyet'imizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları ile cennet vatanımız, ay yıldızlı bayrağımız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmetle, hürmetle ve şükranla yad ediyorum."

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