Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Daha sonra Özcan Yıldız Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda yapılan anma programında, Şenyurt Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından şiirler okundu, günün anlam ve önemine dair konuşmalar ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

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