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        Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yılında törenle anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2024 - 17:05 Güncelleme: 10.11.2024 - 17:09
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        Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
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        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yılında törenle anıldı.

        Kızıltepe Kaymakamlığı bahçesindeki törende, Kaymakam Abdullah Şahin, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Daha sonra Özcan Yıldız Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda yapılan anma programında, Şenyurt Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından şiirler okundu, günün anlam ve önemine dair konuşmalar ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

        Programın ardından Kaymakam Şahin, günün önemine binaen hazırlanan resim sergisini gezdi.

        Programa, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Evren Ekmekçi, İlçe Emniyet Müdürü İlhan Özdemir, Piyade Albay Cumhur Yazgan, kamu kurum temsilcileri, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

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        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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