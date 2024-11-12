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        Kızıltepe Kaymakamı Abdullah Şahin 4. Hudut Alay Komutanlığı ziyaret etti

        Kızıltepe Kaymakamı Abdullah Şahin, 4. Hudut Alay Komutanlığı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 15:54 Güncelleme: 12.11.2024 - 15:57
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        Kızıltepe Kaymakamı Abdullah Şahin 4. Hudut Alay Komutanlığı ziyaret etti
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        Kızıltepe Kaymakamı Abdullah Şahin, 4. Hudut Alay Komutanlığı ziyaret etti.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Şahin, 4. Hudut Alay Komutanlığı ziyaret ederek, Hudut Alay Komutanı Piyade Kıdemli Albay Cumhur Yazgan ile görüştü.

        Komutanlığa ait ziyaretçi defterini imzalayan Şahin, askerlere görevlerinde başarılar diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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