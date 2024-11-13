Midyat Mal Müdürü Tarık Ziya Şimşek'e ziyaret

Demirbaş ve Mat, Midyat Mal Müdürü Tarık Ziya Şimşek'i makamında ziyaret etti.

Gelir İdaresi Başkanlığı Personel Daire Başkanı Sadık Demirbaş ve Destek Hizmetleri Dairesi Grup Başkanı Mikdat Mat, Midyat Mal Müdürlüğünü ziyaret etti.

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