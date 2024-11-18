Mardin'de bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.
Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.
Nur Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.
İhbar üzerine olay yerine, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kavgada, M.S. (36) ve G.Ö.Ö. (24) yaralandı.
Yaralılar ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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