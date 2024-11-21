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        Mardin'de devrilen hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 11:01 Güncelleme: 21.11.2024 - 11:39
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        Mardin'de devrilen hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı
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        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 5 kişi yaralandı.

        İlçeye bağlı kırsal Kocalar Mahallesi mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 46 ADM 043 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak mısır tarlasında devrildi.

        Kazada, araçta bulunan N.Ç. (38), F.Ç. (45), J.Ö. (30), A.Ö. (16) ve M.T. (35) yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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