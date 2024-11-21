Mardin'de devrilen hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 5 kişi yaralandı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 5 kişi yaralandı.
İlçeye bağlı kırsal Kocalar Mahallesi mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 46 ADM 043 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak mısır tarlasında devrildi.
Kazada, araçta bulunan N.Ç. (38), F.Ç. (45), J.Ö. (30), A.Ö. (16) ve M.T. (35) yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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