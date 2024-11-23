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        AK Parti Mardin İl Başkanı Uncu, Kızıltepe Devlet Hastanesini ziyaret etti

        AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu, Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde hizmete giren Anjiyo Ünitesi'ni ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 11:35 Güncelleme: 23.11.2024 - 11:35
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        AK Parti Mardin İl Başkanı Uncu, Kızıltepe Devlet Hastanesini ziyaret etti
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        AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu, Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde hizmete giren Anjiyo Ünitesi'ni ziyaret etti.

        İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Uncu, AK Parti Kızıltepe İlçe Başkanı Bülent Şahin ve il teşkilatından oluşan heyetle Anjiyo Ünitesinde incelemelerde bulundu.

        Bugüne kadar yapılan yatırımlar sayesinde bölge halkının sağlık hizmetlerine çok daha kolay erişebildiğini belirten Uncu, "Uzun vadede yaşam kalitesini artıracak çalışmaların ilimize kazandırılması bizler açısından gurur vericidir. Her ilçemizde yapımı tamamlanan tam donanımlı sağlık kuruluşları sayesinde, her türlü cihaz desteğiyle vatandaşlarımız kendi imkanlarıyla rahatça tedavilerini görmektedirler. AK Parti olarak bugüne kadar halkımızın hep yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Anjiyo Ünitesi'nin hayati önem niteliğinde olduğu işaret eden Uncu, birçok hastanın yeniden hayata tutunacağını ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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