Mardin'de 56 kilo 200 gram uyuşturucu ele geçirildi

Durdurulan araçta yapılan aramada, 10 kilo 965 gram eroin ve 45 kilo 235 gram metamfetamin ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Nusaybin Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu madde taşıdığı şüphesi üzerine bir aracı takibe aldı.

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