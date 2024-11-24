MARSU kış öncesi hazırlıklarını sürdürüyor
Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) Genel Müdürlüğü, kış tedbirleri kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.
Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) Genel Müdürlüğü, kış tedbirleri kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.
Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, MARSU ekipleri, kış hazırlıkları kapsamında 10 ilçede yağmur giderleri, ızgaralar, rögarlar ve kanalizasyon hatlarını temizliyor.
Ekipler, oluşabilecek sorunlara hızlı müdahale için 24 saat hazır bekliyor.
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