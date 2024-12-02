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        Mardin'de Türkmen Vadisi alternatif çevre yolunda güvenlik çalışmaları sürüyor

        Mardin Büyükşehir Belediyesi, Türkmen Vadisi alternatif çevre yolunda yol güvenlik çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 14:29 Güncelleme: 02.12.2024 - 14:38
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        Mardin'de Türkmen Vadisi alternatif çevre yolunda güvenlik çalışmaları sürüyor
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        Mardin Büyükşehir Belediyesi, Türkmen Vadisi alternatif çevre yolunda yol güvenlik çalışmalarını sürdürüyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri merkez Artuklu ilçesinde Nur Mahallesi ve İstasyon Mahallesi'ni birbirine bağlayan, 4 kilometre uzunluğunda ve 8 metre genişliğindeki Türkmen Vadisi alternatif çevre yolunda ulaşım güvenliğini sağlama adına çalışmalara ara vermeden devam ediyor.

        Bu kapsamda, sürücüler ile yayaların güvenliğini sağlamak amacıyla otoyol yan korkuluk bariyerleri monte ediliyor. Bu çalışmalarla yolun hem ulaşım hem de güvenlik standartlarının yükseltilmesi hedefleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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