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        Mardin'de "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi

        Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, kentte geçen ay PKK ve FETÖ başta olmak üzere terör örgütlerine yönelik 32 operasyon düzenlendiğini belirterek, gözaltına alınan 87 kişiden 16'sının tutuklandığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 15:16 Güncelleme: 02.12.2024 - 15:35
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        Mardin'de "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi
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        Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, kentte geçen ay PKK ve FETÖ başta olmak üzere terör örgütlerine yönelik 32 operasyon düzenlendiğini belirterek, gözaltına alınan 87 kişiden 16'sının tutuklandığını söyledi.

        Valilikte Tuncay Akkoyun başkanlığında İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan'ın katılımıyla "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi.

        Toplantının ardından açıklama yapan Vali Akkoyun, güvenlik güçlerini özverili çalışmalarından dolayı tebrik etti.

        Asayiş ve güvenlik verilerini değerlendirerek suç oranlarını azaltmayı, huzur ve güven ortamında istikrarı sağlayarak vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmeyi ve güven ortamının devam etmesini hedeflediklerini ifade eden Akkoyun, bu kapsamda asayiş ve güvenlik konularındaki çalışmalara hız kesmeden ve kararlılıkla devam ettiklerini belirtti.

        Akkoyun, vatandaşların huzur, güven, birlik ve beraberlik içerisinde yaşamlarını sürdürebilmeleri için yıkıcı, bölücü ve her türlü terör tehdidini bertaraf etmeyi hedeflediklerine işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Milletimizin birlik ve beraberliğine kasteden bölücü terör örgütlerine karşı kararlı mücadelemiz devam etmektedir. Bu anlayışla kasım ayında Mardin'de PKK ve FETÖ başta olmak üzere terör örgütlerine yönelik toplam 32 operasyon düzenlenmiştir. Bu operasyonlarda gözaltına alınan 87 kişiden 16'sı tutuklanmıştır. Terörle mücadele ile birlikte organize suç çetelerine yönelik operasyonlarımız da kararlılıkla devam etmektedir. Bu kapsamda ilimizde 11 operasyon düzenlenmiş olup 16 kişi hakkında da yasal işlem yapılmıştır. İlimiz genelinde yapılan terör, asayiş, organize suçlar ile huzur ve güven uygulamalarında 14 uzun namlulu silah, 47 ruhsatsız tabanca, av tüfeği, 20 kilogram el yapımı patlayıcı ve 292 muhtelif mühimmat ele geçirilmiştir."

        - Mobil göç aracı sayısı 2'ye çıkarıldı

        Akkoyun, ülkenin güvenliği ve huzur ortamının devamı için düzensiz göçle mücadelenin de devam ettiğine dikkati çekerek, "İl Göç İdaresi Müdürlüğümüz bünyesinde faaliyet gösteren mobil göç aracı sayımız 2'ye çıkarılmıştır. Araçlar düzensiz göçle mücadele kapsamında Mardin ve ilçelerinde farklı lokasyonlarda faaliyetlerini sürdürmektedir." ifadelerini kullandı.

        Suriye sınır hattından ülkeye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan kişilere yönelik de gerekli çalışmaların sürdüğünü belirten Akkoyun, "Geçen ay Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye teşebbüs eden 46 kişi hudut birlikleri tarafından hudut hattı ötesinde engellendi. Sınırı geçmeye teşebbüs eden 3 kişi ise sınırda görev yapan birlikler tarafından yakalanarak kolluk kuvvetlerine teslim edildi." bilgisini paylaştı.

        Narkotik suçlarla mücadele kapsamında yapılan 108 operasyonda gözaltına alınan 29 kişiden 10'unun tutuklandığını ifade eden Akkoyun, kaçakçılıkla mücadelede geçen ay gerçekleştirilen 28 operasyonda 40 kişi hakkında yasal işlem yapıldığını belirtti.

        Akkoyun, terör, ödeme sistemleri ve bilişim suçlarıyla mücadele, yasa dışı bahis ve kumarla mücadele, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi ile mücadele, suç gelirleriyle mücadele başta olmak üzere il genelinde siber suçlar kapsamında ise 5 operasyonda gözaltına alınan 35 kişiden 12'sinin tutuklandığını aktardı.

        - "3 bin 258 anne ve anne adayına eğitim verildi"

        Güvenlik kuvvetlerinin bir yandan uyuşturucu ve bağımlılıkla ilgili sahada mücadele yürüttüğünü diğer yandan eğitim ve bilgilendirme çalışmalarına aralıksız devam ettiğini anlatan Akkoyun, şöyle konuştu:

        "İçişleri Bakanlığımız himayelerinde yürütülen 'En İyi Narkotik Polisi: Anne' projesi kapsamında ilimizde Valiliğimiz, kaymakamlıklarımız, sağlık kuruluşlarımız ve ilgili sivil toplum kuruluşları ile annelere, anne adaylarına ve tüm kadınlara yönelik eğitimlerimize devam ediyoruz. Geleceğimiz olan çocuklarımızı bu tarz tehlikelerden korumak ve onlara daha güvenli bir gelecek sağlamak için daha fazla gayret etmeliyiz. Bu hususta en büyük görev yine annelere ve anne adaylarına düşmektedir. Her bir annemizin toplumda 'En İyi Narkotik Polisi Anne' olma sorumluluğu var. Çocuklarımızın yanında olan, onlarla güçlü bir bağ kuran, iletişim kapılarını her zaman açık tutan anneler çocuklarını yalnız bırakmayarak onları bu tehlikelerden koruyabilir. Bu mücadelemizde annelerimizle iş birliği hayati öneme sahip. Valiliğimiz koordinesinde emniyetimiz ve jandarmamız tarafından kasım ayında 3 bin 258 anne ve anne adayına eğitim verili. Eğitimlerimiz devam edecek."

        Akkoyun, trafik denetimlerinde ise geçen ay 2 bin 150'si okul servisi olmak 149 bin 247 aracın denetlendiğini belirterek, vatandaşlardan trafik kurallarına uyulması konusunda hassasiyet beklediklerini söyledi.

        Kentin huzuru ve güvenliği için devletin tüm kurumlarının ve her bir çalışanının verdiği mücadelenin kararlılıkla, hız kesmeden devam ettiğini vurgulayan Akkoyun, Mardinlilerin verdikleri destekle daha da güçlenerek yol katettiklerini belirtti.

        Vali Akkoyun, şunları kaydetti:

        "İlimizde, teröre, onların iş birlikçilerine, zehir tacirlerine ve organize suç örgütlerinin gerek dijital gerek toplumsal mecrada faaliyetlerine müsaade edilmemiş ve edilmeyecektir. Devletimize huzur ve güven ortamının sağlanması konusunda büyük destek veren, iradesini tam olarak ortaya koyan ve desteğini her zaman hissettiğimiz kıymetli Mardinli hemşehrilerimize şükranlarımızı sunuyoruz."

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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