MAÜ öğrencileri Avrupa Açık Ju Jitsu Kupasında ilk üçte yer aldı

Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) Antrenörlük Bölümü 4. sınıf öğrencileri, Avrupa Açık Ju Jitsu Kupasında ilk üçte yer aldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Antalya’da düzenlenen Avrupa Açık Ju Jitsu Kupasında 69 kiloda mücadele eden BESYO Antrenörlük Bölümü 4. sınıf öğrencilerinden Mehmet Akif Turan Avrupa ikinci, Veysel Balur üçüncü oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, Avrupa'nın en iyi sporcuları arasında yer almayı başaran öğrencilerin Türkiye'nin gurur kaynağı olduğunu belirtti.

Azimleri, disiplinleri ve stratejik dövüş yetenekleriyle şampiyonaya damga vuran öğrencileriyle gurur duyduklarını ifade eden Özcoşar, "Bu başarı aynı zamanda BESYO öğrencilerimizin ulusal ve uluslararası arenada elde ettikleri başarıların bir örneği olarak da öne çıkmaktadır. Öğrencilerimizin elde ettikleri başarının ardında yıllarca süren sıkı bir çalışma ve özverili bir eğitim sürecinin yer aldığını biliyoruz. Bu noktada öğrencilerimize destek olan tüm eğitmenlerimize teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı