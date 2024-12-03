Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Midyat Denetimli Serbestlik Koruma Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi

        Mardin'in Midyat ilçesinde Denetimli Serbestlik Koruma Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 17:18 Güncelleme: 03.12.2024 - 17:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Midyat Denetimli Serbestlik Koruma Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mardin'in Midyat ilçesinde Denetimli Serbestlik Koruma Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

        Denetimli Serbestlik Koruma Kurulu Toplantısı, İlçe Denetimli Serbestlik Müdürlüğü toplantı salonunda Cumhuriyet Başsavcısı Ziya Burak Gürgah başkanlığında yapıldı.

        Toplantıda, Denetimli Serbestlik Müdür Vekili Veysi Gültekin ile psikolog Sait Ağırman tarafından Koruma Kurulu üyelerine sunum yapıldı.

        Ayrıca, çeşitli konular görüşülerek karara bağlandı.

        Toplantıya, Belediye Başkan Yardımcısı Abdürrahim Çelik, Denetimli Serbestlik Müdür Vekili Veysi Gültekin, Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Cemal Kargın, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Neval Bilgiç ile koruma kurulu üyeleri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Güney Kore'de sıkıyönetim ilan edildi
        Güney Kore'de sıkıyönetim ilan edildi
        Irak Cumhurbaşkanı'nın sekreterine İstanbul'da bıçaklı saldırı!
        Irak Cumhurbaşkanı'nın sekreterine İstanbul'da bıçaklı saldırı!
        Yenidoğan soruşturmasında adı geçiyordu! Ölü bulundu, son mesajı ortaya çıktı
        Yenidoğan soruşturmasında adı geçiyordu! Ölü bulundu, son mesajı ortaya çıktı
        3 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        3 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        Narin cinayetini örtbas soruşturmasında ifadeler dosyada!
        Narin cinayetini örtbas soruşturmasında ifadeler dosyada!
        İklim değişikliği hayvanların rengini de davranışlarını da değiştiriyor
        İklim değişikliği hayvanların rengini de davranışlarını da değiştiriyor
        Gıda fiyatları neden yükseliyor?
        Gıda fiyatları neden yükseliyor?
        Kaskoda prim artışı kaçınılmaz
        Kaskoda prim artışı kaçınılmaz
        Beşiktaş olağanüstü seçim kararı aldı!
        Beşiktaş olağanüstü seçim kararı aldı!
        "İsraf edecek bir damla suyumuz olamaz"
        "İsraf edecek bir damla suyumuz olamaz"
        Mourinho'nun prensi: Oğuz Aydın
        Mourinho'nun prensi: Oğuz Aydın
        Neden aldattığını anlattı
        Neden aldattığını anlattı
        "Transferde son sözü Gio söyledi"
        "Transferde son sözü Gio söyledi"
        Dünyanın en büyük savunma şirketleri belli oldu
        Dünyanın en büyük savunma şirketleri belli oldu
        Ne oldu sana Muslera!
        Ne oldu sana Muslera!
        Emekli ve memurun enflasyon farkı netleşiyor
        Emekli ve memurun enflasyon farkı netleşiyor
        Kadıköy'de penaltı ve faul tartışması!
        Kadıköy'de penaltı ve faul tartışması!
        Aralık ayı için tavan kira zam oranı belli oldu
        Aralık ayı için tavan kira zam oranı belli oldu
        İstanbul'un suç haritası belli oldu!
        İstanbul'un suç haritası belli oldu!
        Kreşendo... Sayılar ne diyor?
        Kreşendo... Sayılar ne diyor?

        Benzer Haberler

        Mardin'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü programı düzenlendi
        Mardin'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü programı düzenlendi
        MAÜ öğrencileri Avrupa Açık Ju Jitsu Kupasında ilk üçte yer aldı
        MAÜ öğrencileri Avrupa Açık Ju Jitsu Kupasında ilk üçte yer aldı
        Guidetti'nin "Yarının Sultanları" projesinin Mardin etabı yapıldı
        Guidetti'nin "Yarının Sultanları" projesinin Mardin etabı yapıldı
        Mardin'de "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi
        Mardin'de "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi
        Mardin'de Türkmen Vadisi alternatif çevre yolunda güvenlik çalışmaları sürü...
        Mardin'de Türkmen Vadisi alternatif çevre yolunda güvenlik çalışmaları sürü...
        Havaların soğuması 'Medeniyetler beşiği' Midyat'ın turizmini etkilemedi
        Havaların soğuması 'Medeniyetler beşiği' Midyat'ın turizmini etkilemedi