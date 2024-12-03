Midyat Denetimli Serbestlik Koruma Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi

Toplantıya, Belediye Başkan Yardımcısı Abdürrahim Çelik, Denetimli Serbestlik Müdür Vekili Veysi Gültekin, Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Cemal Kargın, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Neval Bilgiç ile koruma kurulu üyeleri katıldı.

Toplantıda, Denetimli Serbestlik Müdür Vekili Veysi Gültekin ile psikolog Sait Ağırman tarafından Koruma Kurulu üyelerine sunum yapıldı.

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