Midyat Denetimli Serbestlik Koruma Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi
Mardin'in Midyat ilçesinde Denetimli Serbestlik Koruma Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.
Mardin'in Midyat ilçesinde Denetimli Serbestlik Koruma Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.
Denetimli Serbestlik Koruma Kurulu Toplantısı, İlçe Denetimli Serbestlik Müdürlüğü toplantı salonunda Cumhuriyet Başsavcısı Ziya Burak Gürgah başkanlığında yapıldı.
Toplantıda, Denetimli Serbestlik Müdür Vekili Veysi Gültekin ile psikolog Sait Ağırman tarafından Koruma Kurulu üyelerine sunum yapıldı.
Ayrıca, çeşitli konular görüşülerek karara bağlandı.
Toplantıya, Belediye Başkan Yardımcısı Abdürrahim Çelik, Denetimli Serbestlik Müdür Vekili Veysi Gültekin, Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Cemal Kargın, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Neval Bilgiç ile koruma kurulu üyeleri katıldı.
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