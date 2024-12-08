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        Mardin'de otomobilin traktörün römorkuna çarpması sonucu 3 kişi yaralandı

        Mardin'in Mazıdağı ilçesinde otomobilin traktörün römorkuna çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2024 - 18:00 Güncelleme: 08.12.2024 - 18:03
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        Mardin'de otomobilin traktörün römorkuna çarpması sonucu 3 kişi yaralandı
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        Mardin'in Mazıdağı ilçesinde otomobilin traktörün römorkuna çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

        S.D'nin (42) kullandığı 79 AAG 199 plakalı otomobil, Mazıdağı- Derik kara yolunda M.K. idaresindeki 47 ADD 240 plakalı traktörün römorkuna çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücü S.D. ile otomobildeki M.Ç. (45) ve S.Ç. (23) yaralandı.

        Yaralılar Mazıdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

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