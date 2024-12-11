Şehir genelinde ulaşım ağını güvenilir ve modern hale getirmek için çalışmalar devam edecek.

Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı tarafından Mardin Valisi Tuncay Akkoyun'un Mardin Büyükşehir Belediyesine görevlendirilmesinin ardından 10 ilçede çalışmalara hız verildi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi ile Midyat Belediyesi işbirliğiyle Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi yolunda asfalt çalışması yürütülüyor.

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