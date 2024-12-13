Mardin'de husumetli iki aile barıştırıldı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde aralarında husumet bulunan iki aile barıştırıldı.

İlçede 10 yıl önce Arı ve Özkul aileleri arasında çıkan ve bir kişinin hayatını kaybettiği kavganın ardından başlayan husumet, İl Müftülüğü sulh heyeti ve bölgenin saygı gören kişilerinin girişimiyle sonlandırıldı.

Aileler arasında husumetin sona ermesi dolayısıyla bir düğün salonunda düzenlenen barış yemeğine, İl Müftüsü Enver Türkmen, AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu ile iki ailenin üyeleri katıldı.

Programda el sıkışan aile üyeleri, okunan duanın ardından barıştı. İl Müftüsü Türkmen, barışın sağlanmasına katkı sunanlara teşekkürlerini ileterek, bir daha böyle üzücü olayların yaşanmamasını temenni etti. Böyle güzel bir barış ortamında bulunduğu için mutlu olduğunu dile getiren Türkmen, şu ifadeleri kullandı: