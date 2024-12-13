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        Mardin'de husumetli iki aile barıştırıldı

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde aralarında husumet bulunan iki aile barıştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 16:39 Güncelleme: 13.12.2024 - 17:07
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        Mardin'de husumetli iki aile barıştırıldı
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        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde aralarında husumet bulunan iki aile barıştırıldı.

        İlçede 10 yıl önce Arı ve Özkul aileleri arasında çıkan ve bir kişinin hayatını kaybettiği kavganın ardından başlayan husumet, İl Müftülüğü sulh heyeti ve bölgenin saygı gören kişilerinin girişimiyle sonlandırıldı.

        Aileler arasında husumetin sona ermesi dolayısıyla bir düğün salonunda düzenlenen barış yemeğine, İl Müftüsü Enver Türkmen, AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu ile iki ailenin üyeleri katıldı.

        Programda el sıkışan aile üyeleri, okunan duanın ardından barıştı.

        İl Müftüsü Türkmen, barışın sağlanmasına katkı sunanlara teşekkürlerini ileterek, bir daha böyle üzücü olayların yaşanmamasını temenni etti.

        Böyle güzel bir barış ortamında bulunduğu için mutlu olduğunu dile getiren Türkmen, şu ifadeleri kullandı:

        "Kavganın sonu yoktur. Yapılacak en güzel şey barıştır. Nice aileler, kavimler, devletler yıllarca, yüzyıllarca savaşmışlar neticede onlar da barışmışlardır. En önemli şey, yapılacak olan en erken barıştır. Çünkü barış ne kadar erken olursa insanlar, aileler, gençler, kadınlar huzurlu mutlu olacaklar, güvenle dolaşacaklar, işlerine gidip gelecekler. Arı ve Özkul aileleri Müftülüğümüzün vesilesi ile güzel bir adım attılar. Güzel bir hayra vesile oldular. İnsanlarımızın yaşaması ve kan dökülmemesi için atılan bu güzel adım bizim için en önemli adımdır."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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