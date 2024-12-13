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        Mardin'de öğrenciler Kızıltepe Hububat Ticaret Merkezi'ni ziyaret etti

        Mardin Artuklu Üniversitesi Kızıltepe Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi öğrencileri, Kızıltepe Hububat Ticaret Merkezi'ni ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 16:41 Güncelleme: 13.12.2024 - 16:51
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        Mardin'de öğrenciler Kızıltepe Hububat Ticaret Merkezi'ni ziyaret etti
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        Mardin Artuklu Üniversitesi Kızıltepe Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi öğrencileri, Kızıltepe Hububat Ticaret Merkezi'ni ziyaret etti.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, ziyarette, Hububatçılar ve Zahireciler Derneği Başkanı Mehmet Şerif Öter Müzayede Salonunda gerçekleşen toplantıda kariyer planlaması kapsamında öğrencilere sunum yaptı.

        Toplantıda bölgesel tarımın sorunları ve çözüm önerileri konuşuldu.

        Toplantının ardından Öter, öğrencilere Hububat Ticaret Merkezine ait ticaret ofisleri, depo alanları ve komplekste yer alan diğer bölümleri gezdirdi.

        MAÜ Kızıltepe Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kenan Sinan Dayısoylu, Öter'e misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.

        Ziyarette, Kızıltepe MYO Müdürü Doç. Dr. Ferhat Kızılgeçi, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Enver Kendal, Bölüm Başkanı Doç. Dr. Hüsnü Aktaş ve MAÜ Kızıltepe Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakülte Sekreteri Mehmet Aydoğan da yer aldı.

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