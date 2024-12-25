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        Mardin'de seyir halindeki tankerde çıkan yangın söndürüldü

        Mardin'in Nusaybin ilçesinde seyir halindeki akaryakıt yüklü tankerde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 12:36 Güncelleme: 25.12.2024 - 12:36
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        Mardin'de seyir halindeki tankerde çıkan yangın söndürüldü
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        Mardin'in Nusaybin ilçesinde seyir halindeki akaryakıt yüklü tankerde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 06 EBV 412 plakalı akaryakıt yüklü tanker Duruca Mahallesi mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Yangın tankerde hasara neden oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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