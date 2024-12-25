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        Mardin'de DEM Partili Kızıltepe Belediye Başkanı İpek, partisinden istifa etti

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinin Belediye Başkanı Zeyni İpek, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisinden (DEM Parti) istifa ettiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 19:43 Güncelleme: 25.12.2024 - 19:43
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        Mardin'de DEM Partili Kızıltepe Belediye Başkanı İpek, partisinden istifa etti
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        Mardin'in Kızıltepe ilçesinin Belediye Başkanı Zeyni İpek, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisinden (DEM Parti) istifa ettiğini bildirdi.

        İpek, yaptığı yazılı açıklamada, DEM Parti'den istifa ettiğini, bugünden itibaren belediye başkanlığı görevine bağımsız belediye başkanı olarak devam etme kararı aldığını kaydetti.

        "DEM Parti ilkeleri için yaklaşık 35 yıl boyunca büyük özveri ve heyecanla hizmette bulundum." ifadesini kullanan İpek, partisince yapılan ön seçimde Kızıltepe Belediye Başkanlığına aday gösterilmeye layık görüldüğünü belirtti.

        İpek, 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde belediye başkanı seçilip, göreve başladığını hatırlatarak, şöyle devam etti:

        "Belediye bünyesinde beraber çalışmaya başladığım bazı kişiler tarafından bazı özel görüntülerin medyada paylaşılacağı tehdidine maruz kaldım. Şahsım nezdinde belediye yönetimini ele geçirmeyi hedef alan bu kumpas ve komployu ortadan kaldırmak ve bu kişilerle mücadele etmek adına, istemesem de üyesi olduğum Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisinden istifa etme mecburiyetim hasıl olmuştur. Bu noktada en büyük iradenin halkın iradesi olduğuna inanıyorum. Bu irade ile var oldum, var olmaya devam edeceğim. Görevimi de değerli Kızıltepe halkına bağımsız olarak sunacağımı saygıyla bildiririm."

        Kızıltepe Belediye Başkanı Zeyni İpek, 8 Ağustos'ta da DEM Parti'den istifa ettiğini açıklamış, 10 Ağustos'ta yaptığı yazılı açıklamada ise istifa kararını resmileştirmediğini belirterek, partinin başlattığı disiplin soruşturması sürecinde Kızıltepe Belediye Başkanlığı vekaletini meclis içerisinde belirlenecek olan bir kişiye devredeceğini ifade etmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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