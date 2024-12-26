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        Mardin'de "İstihdam ve Kariyer Günü" etkinliği yapıldı

        Mardin Artuklu Üniversitesi'nde "İstihdam ve Kariyer Günü" etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 11:37 Güncelleme: 26.12.2024 - 11:37
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        Mardin'de "İstihdam ve Kariyer Günü" etkinliği yapıldı
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        Mardin Artuklu Üniversitesi'nde "İstihdam ve Kariyer Günü" etkinliği gerçekleştirildi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Turizm Fakültesi'nde düzenlenen ve turizm sektörü ile öğrencileri bir araya getirmeyi amaçlayan etkinlikte, öğrenciler ve mezunlar turizm sektörünün önde gelen temsilcileriyle görüşme fırsatı buldu.

        Staj ve iş olanaklarının tanıtıldığı programda, kariyer rehberliği oturumları ve sektörel iş birliği alanlarının geliştirilmesine yönelik paneller düzenlendi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, üniversitenin öğrencilere sadece akademik bilgi değil, aynı zamanda sektörel deneyim kazandırmayı hedeflediğini belirtti.

        Bu tür etkinliklerin öğrencilerin iş dünyası ile doğrudan temas kurarak kariyerlerine sağlam adımlarla başlamalarına zemin hazırladığını aktaran Özcoşar, şunları kaydetti:

        "Gerçekleştirilen kariyer etkinlikleri ile Türkiye'nin önde gelen turizm firmalarının insan kaynakları uzmanları ve yöneticilerinin, öğrencilerle birebir görüşerek staj ve kariyer olanaklarını tanıtmaya fırsat sunacak. Ayrıca, katılımcılar için düzenlenen panel oturumlarında, turizm sektöründeki güncel gelişmeler ve kariyer yollarına dair bilgi paylaşımı da yapılacak. Etkinlik, öğrenciler için bir bilgi alışverişi platformu olmasının yanı sıra üniversite ile sektör temsilcileri arasında iş birliği fırsatlarının geliştirilmesine de katkı sağlayacaktır."​​​​​​​

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