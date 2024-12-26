Mardin'de "İstihdam ve Kariyer Günü" etkinliği yapıldı

Mardin Artuklu Üniversitesi'nde "İstihdam ve Kariyer Günü" etkinliği gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Turizm Fakültesi'nde düzenlenen ve turizm sektörü ile öğrencileri bir araya getirmeyi amaçlayan etkinlikte, öğrenciler ve mezunlar turizm sektörünün önde gelen temsilcileriyle görüşme fırsatı buldu.

Bu tür etkinliklerin öğrencilerin iş dünyası ile doğrudan temas kurarak kariyerlerine sağlam adımlarla başlamalarına zemin hazırladığını aktaran Özcoşar, şunları kaydetti:

"Gerçekleştirilen kariyer etkinlikleri ile Türkiye'nin önde gelen turizm firmalarının insan kaynakları uzmanları ve yöneticilerinin, öğrencilerle birebir görüşerek staj ve kariyer olanaklarını tanıtmaya fırsat sunacak. Ayrıca, katılımcılar için düzenlenen panel oturumlarında, turizm sektöründeki güncel gelişmeler ve kariyer yollarına dair bilgi paylaşımı da yapılacak. Etkinlik, öğrenciler için bir bilgi alışverişi platformu olmasının yanı sıra üniversite ile sektör temsilcileri arasında iş birliği fırsatlarının geliştirilmesine de katkı sağlayacaktır."​​​​​​​