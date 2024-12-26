Mardin'de öğrenci servisi ile cip çarpıştı, 11 kişi yaralandı

Kızıltepe-Ceylanpınar kara yolunun 3. kilometresinde sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 33 BRV 61 plakalı öğrenci servisi ile 47 KN 212 plakalı cip çarpıştı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.