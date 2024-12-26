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        Mardin'de öğrenci servisi ile cip çarpıştı, 11 kişi yaralandı

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde öğrenci servisi ile cipin çarpışması sonucu 9'u öğrenci 11 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 18:40 Güncelleme: 26.12.2024 - 18:45
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        Mardin'de öğrenci servisi ile cip çarpıştı, 11 kişi yaralandı
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        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde öğrenci servisi ile cipin çarpışması sonucu 9'u öğrenci 11 kişi yaralandı.

        Kızıltepe-Ceylanpınar kara yolunun 3. kilometresinde sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 33 BRV 61 plakalı öğrenci servisi ile 47 KN 212 plakalı cip çarpıştı.

        Kazada, araçlardaki Sinan B. (68), Abidin K. (50), Sakine S. (18), Muazzez T. (17), Nermin T. (17), Abdülcelil A. (16), Bedriye D. (15), Leyla C. (17), İsmail T. (14), Ömer T. (13) ve Ayla Y. (13) yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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