Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de led ışıklı trafik lambalar takıldı

        Mardin Büyükşehir Belediyesince, led ışıklı trafik lambalar takıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 17:38 Güncelleme: 27.12.2024 - 18:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'de led ışıklı trafik lambalar takıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mardin Büyükşehir Belediyesince, led ışıklı trafik lambalar takıldı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun'un talimatıyla Ulaşım Daire Başkanlığınca şehir içi trafik görüş ve duruş mesafelerinde araç ve yaya güvenliğini arttırmak amacıyla led ışıklı trafik lambalar ve yaya uyarıcıları takıldı.

        Kent genelinde yürütülecek çalışma kapsamında pilot uygulama merkez Artuklu ilçesi ve Artuklu Kızıltepe kara yolunda başlatıldı.

        Yaya ve araç güvenliğinin yanı sıra enerji tasarrufu sağlanması da amaçlanan çalışma, trafik akışını daha verimli hale getirecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Narin Güran davasında ikinci duruşma! Bugün karar çıkar mı?
        Narin Güran davasında ikinci duruşma! Bugün karar çıkar mı?
        Fenerbahçe'de yaprak dökümü!
        Fenerbahçe'de yaprak dökümü!
        Sokakta 4 kişiyi öldüren canavarın cezası belli oldu!
        Sokakta 4 kişiyi öldüren canavarın cezası belli oldu!
        Ezeli rakiplerin Zalewski kapışması!
        Ezeli rakiplerin Zalewski kapışması!
        27 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        27 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye ziyareti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye ziyareti
        46 yıldır aralıksız yazıyor
        46 yıldır aralıksız yazıyor
        Fındıkkıran bileti için sabahın 5'inde kuyruğa girdiler
        Fındıkkıran bileti için sabahın 5'inde kuyruğa girdiler
        "Yiyecek hizmetleri fiyatlarındaki artış maliyet artışlarından çok daha yüksek"
        "Yiyecek hizmetleri fiyatlarındaki artış maliyet artışlarından çok daha yüksek"
        Cimbom'un Mikautadze ısrarı!
        Cimbom'un Mikautadze ısrarı!
        Al Shabab, Fatih Terim'i açıkladı!
        Al Shabab, Fatih Terim'i açıkladı!
        Almanya Cumhurbaşkanı meclisi feshetti
        Almanya Cumhurbaşkanı meclisi feshetti
        Zaha için sürpriz transfer iddiası!
        Zaha için sürpriz transfer iddiası!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        2024'te ayrılanlar
        2024'te ayrılanlar
        İletişim Başkanlığı’ndan Kürtçe kitap ve kıymetli mesaj
        İletişim Başkanlığı’ndan Kürtçe kitap ve kıymetli mesaj
        Evde yapabileceğiniz kolay egzersiz hareketleri
        Evde yapabileceğiniz kolay egzersiz hareketleri
        ÖTV muafiyetli araçlarda yerlilik şartı
        ÖTV muafiyetli araçlarda yerlilik şartı
        Ahlak bekçileri iş başında! "Anonimlik saldırganlığı artırıyor"
        Ahlak bekçileri iş başında! "Anonimlik saldırganlığı artırıyor"

        Benzer Haberler

        Mardin'de 15 bin 850 paket kaçak sigara ele geçirildi
        Mardin'de 15 bin 850 paket kaçak sigara ele geçirildi
        Mardin'de öğrenci servisi ile cip çarpıştı, 11 kişi yaralandı
        Mardin'de öğrenci servisi ile cip çarpıştı, 11 kişi yaralandı
        Mardin'de öğrenci servisi ile cip çarpıştı: 11 yaralı
        Mardin'de öğrenci servisi ile cip çarpıştı: 11 yaralı
        Mardin'de 4 okulda 31 atölye yenilendi
        Mardin'de 4 okulda 31 atölye yenilendi
        Savur'da doğal gaz çalışması
        Savur'da doğal gaz çalışması
        Mardin'de "İstihdam ve Kariyer Günü" etkinliği yapıldı
        Mardin'de "İstihdam ve Kariyer Günü" etkinliği yapıldı