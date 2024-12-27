Mardin'de led ışıklı trafik lambalar takıldı

Mardin Büyükşehir Belediyesince, led ışıklı trafik lambalar takıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun'un talimatıyla Ulaşım Daire Başkanlığınca şehir içi trafik görüş ve duruş mesafelerinde araç ve yaya güvenliğini arttırmak amacıyla led ışıklı trafik lambalar ve yaya uyarıcıları takıldı.