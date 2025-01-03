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        Mardin'de art arda 3 otomobilin çarptığı kadın öldü

        Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde art arda 3 otomobilin çarpması sonucu 80 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 16:56 Güncelleme: 03.01.2025 - 16:56
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        Mardin'de art arda 3 otomobilin çarptığı kadın öldü
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        Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde art arda 3 otomobilin çarpması sonucu 80 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

        Yenişehir Mahallesi Vali Ozan Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Sevim Çağlar'a, plaka ve sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 3 otomobil art arda çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada ağır yaralanan kadın, ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Çağlar, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Öte yandan kaza anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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