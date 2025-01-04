Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Midyat'ta Estel Çarşısı'nda yıkım çalışmalarında sona gelindi

        Mardin'in Midyat ilçesinde Estel Çarşısı'nda yıkım çalışmalarında sona gelindi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2025 - 14:59 Güncelleme: 04.01.2025 - 14:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Midyat'ta Estel Çarşısı'nda yıkım çalışmalarında sona gelindi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mardin'in Midyat ilçesinde Estel Çarşısı'nda yıkım çalışmalarında sona gelindi.

        Ortaçarşı Mahallesi'nde "Estel Kent Meydanı Projesi" kapsamında ömrünü tamamlamış betonarme yapılar yıkılıyor.

        Çalışmalarda sona gelinirken, yıkılan betonarme yapıların yerine modern ve taş mimariye uygun yapılar yapılacak.

        Yıkım işlemlerinin tamamlanmasıyla yeni projenin hayata geçirilmesi planlanıyor.

        Projede, yaklaşık 100 iş yeri, cami, otel ve kapalı otopark yer alacak.

        Çalışmalara, Belediye Başkan Vekili Asaf Demirdağ, Belediye Başkan yardımcıları Abdurrahim Çelik, Masum Cengiz, Ali Alptekin, Akmercan Doğalgaz Midyat Şube Müdürü Murat Kurt, birim müdürleri ile iş yeri sahipleri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        3.5 yaşındaki Efe iple boğulmuştu! Anne vahşeti!
        3.5 yaşındaki Efe iple boğulmuştu! Anne vahşeti!
        Ferdi Tayfur'a veda günü
        Ferdi Tayfur'a veda günü
        Galatasaray'ın Göztepe maçı ilk 11'i!
        Galatasaray'ın Göztepe maçı ilk 11'i!
        Ölü ve yaralılar var! Yanan otomobilden çıkamadı!
        Ölü ve yaralılar var! Yanan otomobilden çıkamadı!
        Rizespor - Beşiktaş maçında ofsayt var mı?
        Rizespor - Beşiktaş maçında ofsayt var mı?
        Dünyanın en yaşlı insanı hayatını kaybetti
        Dünyanın en yaşlı insanı hayatını kaybetti
        İngiliz devinin Osimhen ısrarı!
        İngiliz devinin Osimhen ısrarı!
        Her gün egzersiz iyi mi kötü mü?
        Her gün egzersiz iyi mi kötü mü?
        1999 neden sinemanın altın çağıydı?
        1999 neden sinemanın altın çağıydı?
        Erkeklerin kavgasına dönüştü
        Erkeklerin kavgasına dönüştü
        Böyle kaza görülmedi! Yaya geçidinde 2 araç çarptı!
        Böyle kaza görülmedi! Yaya geçidinde 2 araç çarptı!
        Baraj Gölü boşaltılmıştı! 10 gün sonra kara haber!
        Baraj Gölü boşaltılmıştı! 10 gün sonra kara haber!
        Kıyafet cepleri ne zaman icat edildi?
        Kıyafet cepleri ne zaman icat edildi?
        Ateşli dansı ve ifşa mesajı konuşuldu
        Ateşli dansı ve ifşa mesajı konuşuldu
        Adana'da kan donduran olay! Sokakta bıçaklı silahlı kanlı düello!
        Adana'da kan donduran olay! Sokakta bıçaklı silahlı kanlı düello!
        Genç muhabir yaşam mücadelesini kaybetti
        Genç muhabir yaşam mücadelesini kaybetti
        SGK yazısıyla kıdem tazminatı
        SGK yazısıyla kıdem tazminatı
        "En düşük emekli aylığı çalışması Ocak'ta gerçekleşir"
        "En düşük emekli aylığı çalışması Ocak'ta gerçekleşir"
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları

        Benzer Haberler

        AK Parti Mardin Milletvekili Muhammed Adak Nusaybin'i ziyaret etti
        AK Parti Mardin Milletvekili Muhammed Adak Nusaybin'i ziyaret etti
        Mardin'de kendilerini başsavcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan 2 zanl...
        Mardin'de kendilerini başsavcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan 2 zanl...
        Mardin'de 3 otomobilin çarptığı kadın öldü; o anlar kamerada
        Mardin'de 3 otomobilin çarptığı kadın öldü; o anlar kamerada
        Mardin'de art arda 3 otomobilin çarptığı kadın öldü
        Mardin'de art arda 3 otomobilin çarptığı kadın öldü
        Mardin Valisi Akkoyun, 2024'teki asayiş ve güvenlik çalışmalarını değerlend...
        Mardin Valisi Akkoyun, 2024'teki asayiş ve güvenlik çalışmalarını değerlend...
        Mardin'de seferber olan ekipler sayesinde 1200 çölyak hastası glütensiz gıd...
        Mardin'de seferber olan ekipler sayesinde 1200 çölyak hastası glütensiz gıd...